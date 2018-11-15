Центральный банк России сообщил о завершении объединения регуляторов ЕАЭС в сфере борьбы с киберугрозами, заключив финальное соглашение Национальным банком Кыргызской Республики. Ранее такие же соглашения были заключены с центробанками Республики Казахстан, Республики Армения и Республики Беларусь.

«Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического союза сопряжено с развитием цифровых финансовых технологий. Как следствие, появилась необходимость создания общей эффективной системы кибербезопасности на базе финансовых регуляторов государств — членов ЕАЭС», — прокомментировал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

В рамках соглашений партнеры Банка России в случае выявления угроз информационной безопасности передают в ФинЦЕРТ оперативные уведомления, содержащие основные параметры компьютерных атак. По итогам анализа полученной информации ФинЦЕРТ направляет участникам информационного обмена оперативные рассылки об основных параметрах компьютерных атак.