Центробанк с начала 2018 года провел 37 проверок финансовых групп, это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом на встрече банкиров с руководством Банка России, организованной АРБ, сообщил замруководителя главной инспекции ЦБ Николай Дубков.

«Скоординированных проверок групп в этом году по итогам девяти месяцев было 37. Это ровно в два раза больше, чем за прошлый год. Такова рыночная тенденция: банки объединяются в группы, банки объединяются с некредитными организациями. Объединение «банк — брокер» уже привычно, мы видим сегодня «банк — микрофинансовая организация» и «банк — ломбард», — констатировал Дубков.

По его словам, ЦБ намерен усилить надзор за банками и связанными с ними компаниями.

«Консолидированные проверки — это наш взгляд в будущее. В Банке России в настоящий момент прорабатывается вопрос о консолидированном надзоре. Речь идет о финансовых группах. Мы с вами знаем терминологию «банковская группа», «банковский холдинг», когда во главе группы стоит банк и доля его в группе превышает 40%. А есть группы, когда банк не является лидером, а доминантой являются иные организации, в том числе и нефинансового сектора, которые не являются поднадзорными Банку России», — пояснил Дубков.