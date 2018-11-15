Объем вкладов населения в российских банках в октябре вернулся к росту, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах встречи банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией российских банков.

«За октябрь мы не наблюдаем большого оттока, его нет. Вклады растут, за октябрь выросли», — сказала представитель регулятора.

В августе и сентябре депозиты физлиц в банках показывали отрицательную динамику. Показатель снизился на 0,6% и 0,8% соответственно. К 1 октября объем вкладов населения составил 26,9 трлн рублей. Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев предполагал, что россияне начнут возвращать средства в банки в октябре. Динамику предыдущих месяцев он связывал с ослаблением рубля и сообщениями СМИ о дедолларизации.