Банку России известно о вредоносных рассылках в адрес банков якобы от его имени, участники информационного обмена с ФинЦЕРТ были предупреждены о них, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Group-IB, занимающаяся информационной безопасностью, зафиксировала 23 октября и 15 ноября массовые вредоносные рассылки в адрес российских банков якобы от имени Центрального банка России. По данным компании, получателями последней рассылки были не менее 52 банков в России и не менее пяти банков за рубежом.

«Банку России известно о данных атаках. Участники информационного обмена с ФинЦЕРТ были предупреждены о них», — сказали в пресс-службе ЦБ.