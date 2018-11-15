Банк России ожидает роста банковского сектора страны на 10% в год в ближайшие годы, при этом в 2019 году могут быть еще более высокие темпы роста, сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

«Мы прогнозируем более быстрый рост банковского сектора — мы видим 10% в ближайшие годы, а на следующий год можем прогнозировать более высокие цифры», — сказала она, выступая на конференции «Кредитные риски в России: тренды и прогнозы».

Данилова отметила, что высокие темпы роста стало показывать кредитование нефинансовых организаций. По данным главы департамента, на 1 ноября годовые темпы роста кредитования предприятий в рублях составили 9,7%.

«Что касается кредитования физических лиц, необеспеченных кредитов и ипотеки, то по-прежнему видим очень высокий рост. На 1 ноября пока цифры общие — 22,2%, что примерно соответствует темпам на предыдущие даты», — указала Данилова.

«Если говорить о месяце, то с коррекцией на сезонность — 1,7% после 1,9% в сентябре», — уточнила также она темпы роста кредитования в октябре.