Центробанк обсуждает возможность публикации возможных изменений ключевой ставки, рассказал «Известиям» директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин. Он подчеркнул, что точного решения об этом еще нет.

«Окончательное решение не принято, однако дискуссия активно ведется, — сказал Заботкин. От дальнейших комментариев директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ воздержался. Пресс-служба регулятора также отказалась прокомментировать возможную концепцию — сроки, формат прогноза и другие детали».

Регулятор созрел для прогнозирования ключевой ставки из-за снижения зависимости российской экономики от цен на нефть, предполагает старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов. Прогноз по инфляции стало легче просчитывать, так как роль такого труднопредсказуемого фактора для курса рубля, как нефтяные котировки, заметно ослабла. Теперь ЦБ может более уверенно давать прогнозы по ключевой ставке как по основному инструменту регулирования потребительских цен, предполагает эксперт.

Так уже делают национальные банки многих стран, например США. Позиция Федеральной резервной системы (ФРС) — основа для стратегического планирования не только американского, но и мирового бизнеса. Для США это эффективный инструмент, позволяющий предупредить экономических стрессы или нивелировать негативные последствия от изменений — например, инфляции или безработицы, отмечают эксперты.

В целом из всех национальных банков, практикующих, как и российский ЦБ, таргетирование инфляции, около половины публикуют прогноз своей ставки, утверждает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. Например, так поступают банк Норвегии и банк Канады.

С появлением ориентира по ставке рынок сможет более эффективно осуществлять финансовое планирование, но с другой стороны, такой прогноз может стать способом управления настроениями его участников, считают эксперты.