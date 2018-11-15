Банк России в случае высокого роста потребительского кредитования в РФ рассмотрит возможность дальнейшего ужесточения регулирования надбавок к коэффициентам риска по кредитам, сообщила журналистам глава департамента финстабильности регулятора Елизавета Данилова.

«Кредитное качество в последнее время было очень хорошим и если смотреть на отчетность и портфели банков, и если смотреть на поведение отдельных кредитов. Но мы это объясняем тем, что ставки постоянно снижались. Но мы уже в сегменте кредитов наличными видели, что уже несколько кварталов подряд ставки стабильны, по кредитным картам тоже видим, что они перестали сильно снижаться», — сказала она в кулуарах конференции «Кредитные риски в России: тренды и прогнозы».

«Если тренд сменится и продолжится быстрый рост кредитования, то может достаточно быстро произойти ухудшение качества. Поэтому мы действительно беспокоимся и оцениваем эффективность принятых мер», — заметила Данилова.

«При необходимости мы будем смотреть целесообразность пересмотра, какого-то дальнейшего ужесточения (надбавок к коэффициентам риска. — Прим. ред.), если будем видеть большой кредитный рост», — добавила она.

Банк России ожидает, что темпы роста кредитования населения РФ будут постепенно замедляться, по итогам 2019 года составят 12—17%, а в среднесрочной перспективе опустятся до 10—15%.