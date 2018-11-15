Банк России пока не пересматривал требования к банкам по срокам внедрения биометрической идентификации клиентов. Об этом на встрече банкиров с руководством регулятора, организованной АРБ, сообщил начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий ЦБ Дмитрий Дубынин.

Российские банки начали передавать информацию о клиентах в Единую биометрическую систему (ЕБС) 1 июля 2018 года. Согласно действующим нормам, уже к концу года все кредитные организации должны обеспечить сбор данных и передачу в ЕБС в 20% своих отделений, а к концу 2019 года — в 100%. Ранее АРБ обратились к ЦБ с просьбой перенести сроки перехода на сбор биометрических данных клиентов.

Дмитрий Дубынин напомнил, что ЦБ пока не применяет санкции к кредитным организациям, которые не укладываются в установленный переходный период. Он, однако, подчеркнул, что принятие поправок в закон пока не предусматривается.

«На сегодня могу сказать, что требования нисколько не поменялись и не пересматривались. В части вопросов по поводу, что кто-то не видит в этом бизнеса: то оборудование, которое необходимо установить, чтобы обеспечивать идентификацию, оно потребуется в дальнейшем, чтобы работать с Единой системой быстрых платежей, и иных операций между банками», — пояснил представитель ЦБ. Он также отметил, что внедрение ЕБС будет зависеть в том числе от ассортимента финансовых продуктов и услуг, которые банки захотят предоставлять удаленно.