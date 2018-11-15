Уровень просрочки по кредитам малому и среднему бизнесу достаточно высок и составляет около 14% при среднем уровне просрочки по всему корпоративному портфелю около 7%. Об этом рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством регулятора.

«Долговая нагрузка в корпоративном секторе достаточно высокая. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то тенденция к росту кредитного портфеля есть, но просрочка в этом сегменте пока еще находится на достаточно высоком уровне. При среднем уровне просрочки по всему корпоративному портфелю где-то около 7%, по малому и среднему бизнесу этот показатель находится на уровне где-то 14%», — сообщила она в ходе выступления.