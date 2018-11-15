Регулятор планирует дать банкам рассрочку на год по формированию в полном объеме надбавок к нормативам достаточности капитала. Речь идет о надбавке для поддержания достаточности капитала и надбавке за системную значимость для крупнейших банков, рассказал на встрече банкиров с руководством ЦБ РФ директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

«Планируется до конца года дать банкам рассрочку на год по формированию надбавок к нормативам достаточности капитала по отношению к тому графику, который мы изначально определяли в соответствии с планом. Речь идет о том, чтобы выйти на значения 2,5 процентного пункта норматива достаточности капитала к концу следующего года, а не к началу 2019 года, как это изначально планировалось. И так же поступить с надбавкой по системной значимости для крупнейших банков, которые должны достичь уровня 1 процентного пункта к концу следующего года», — рассказал он в ходе выступления.



Напомним, в настоящий момент надбавка для поддержания достаточности капитала составляет 1,875%, за системную значимость — 0,65%. Есть еще антициклическая надбавка, которую ЦБ пока все время устанавливал на нулевом уровне. Неспособность выполнить требования по надбавкам не является основанием для отзыва лицензии у банка, но при недостижении необходимых уровней с учетом надбавок к концу квартала Центробанк может ввести ограничения по выплате банком дивидендов.