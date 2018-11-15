Банк России ожидает, что темп прироста вкладов в банковской системе РФ составит не менее 4% к концу 2018 года, сообщил в ходе конгресса финансистов Казахстана зампред ЦБ Василий Поздышев.



«Мы ожидаем с учетом сезонности общего темпа прироста вкладов к концу года не менее 4%», — сказал Поздышев.

Зампред ЦБ в ходе выступления показал презентацию, в которой отражена динамика банковской системы России по итогам девяти месяцев. Так, на 1 октября 2018 года объем вкладов населения составил 26,9 трлн рублей, прирост — 1,7%.