Оценка годовых темпов трендовой инфляции в октябре 2018 года составила 5,15% после 5,08% в сентябре и 5,02% в августе. Такие данные приводятся на сайте Центробанка РФ.

Плавный рост трендовой инфляции указывает на продолжающуюся стабилизацию инфляционного давления среди отдельных наиболее устойчивых компонентов индекса потребительских цен на уровне, несколько превышающем 4%, указывает регулятор.



На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз, полагают в ЦБ.