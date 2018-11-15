Банк России намерен изменить подход к оценке финансового положения кредитных организаций. Вскоре все участники рынка должны будут разрабатывать планы по восстановлению собственной финансовой устойчивости. Эти документы будут учитываться во время принятия надзорных решений, сообщила на встрече с АРБ зампред регулятора Ольга Полякова.

Проект Банка России уже находится на регистрации в Минюсте.

«В этом документе мы говорим о том, что мы вправе потребовать план восстановления финансовой устойчивости от любой кредитной организации, в том случае, если мы видим возникновение или потенциальное возникновение проблем кредитной организации», — пояснила представитель ЦБ.

Полякова напомнила, что сейчас планы по восстановления финустойчивости имеют только 11 системно значимых банков. Эту норму можно распространить на всех участников рынка, считают в ЦБ.

«Наличие этого плана и его работоспособность будут учитываться в тот момент, когда мы принимаем речение о применении той или иной меры воздействия, в том числе, меры воздействия, связанной с возможным введением ограничений, если у банка возникают основания для предупреждения банкротства», — отметила зампред регулятора. По ее словам, план по восстановлению финансовой устойчивости будет актуален в случае, если из-за предписаний ЦБ резервы банка могут снизится более чем на 30%.