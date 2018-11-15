ЦБ готовит новую редакцию положения 321-П, которое касается блокировок счетов в рамках «антиотмывочного» закона. Документ уже внесен в Минюст. Об этом на встрече банкиров с руководством Банка России, организованной АРБ, сообщил начальник отдела департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Сергей Ключевский.

Он пояснил, что регулятор намерен разъяснить банкам порядок передачи данных о клиентах, заподозренных в финансировании распространения оружия массового уничтожения.

«Суть подхода заключается в том, что организации должны промониторить у себя клиентов по перечню ФРОМУ (организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения — Прим. Банки.ру.), и в случае совпадения информацию разместить в личных кабинетах у Росфинмониторинга», — пояснил Ключевский.

Поправки в 115-ФЗ были приняты весной 2018 года. Согласно им, Росфинмониторинг на основе данных Совбеза ООН будет вести список лиц, причастных к распространению оружия массового поражения. Банки должны будут блокировать операции таких клиентов, а также постоянно информировать контрольные органы о найденных совпадениях.