За 10 месяцев 2018 года российские банки получили прибыль в 1,5 трлн рублей. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством ЦБ РФ, уточнив, что это результат без учета санированных банков.



«На сегодняшний день у нас действует 493 кредитные организации. Подучили базовую лицензию уже 89 банков, 53 направили нам ходатайство. Практически все кредитные организации, у которых капитал ниже одного миллиарда заявили о своем желании работать по базовой лицензии. Финансовый результат, с которым банки заканчивают работу за девять месяцев составляет почти 1,2 триллиона. Безусловно, на этот показатель оказывают влияние те кредитные организации, которые находятся сейчас на санации. Без учета финансового результата этих кредитных организаций финансовый результат составил бы 1,5 триллиона рублей. То есть кредитные организации завершают работу за 10 месяцев этого года с прибылью 1,5 триллиона рублей», — сказала представитель регулятора в ходе выступления.

При этом она отметила, что большая часть кредитных организаций работает с положительным финансовым результатом, около 71% от действующих на сегодняшний день.

