Банки.ру готовит двенадцатую церемонию «Банк года» . Главное мероприятие портала состоится 8 февраля 2019 года.

Вручение профессиональных премий вновь пройдет в открытом формате: на церемонию награждения помимо лауреатов приглашаются клиенты финансовых организаций и читатели Банки.ру.

«В прошлом году мы сделали «Банк года» церемонией с открытой продажей билетов, на которую пришло более тысячи гостей. Как продюсер шоу я считаю, что мы нашли оптимальный формат праздника для коллег и партнеров. Поэтому в 2019-м будем чествовать победителей еще более масштабно: приглашена известная рок-группа из Латвии, количество номинаций существенно не изменится, а вот число гостей мы хотим удвоить! Площадка ГЛАВCLUB GREEN CONCERT это позволяет сделать с лихвой. Знаю, что в прошлый раз не все успели купить билеты на церемонию, чтобы поддержать свои банки. Поэтому призываю не откладывать принятие решения в долгий ящик. Для корпоративных клиентов у нас предусмотрена скидка. Главный хештег «Банка года» не меняем — #поддержисвоих!» — говорит исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева.



У вас есть возможность поддержать любимый банк, страховую или инвестиционную компанию и пообщаться с теми, кто предоставляет вам финансовые услуги. В 2019 году число номинаций сократится до 18, а значит, борьба за лидерство будет еще более ожесточенной! Традиционные премии — «Банк года» и «Банкир года» — никуда не делись.



Церемония пройдет в клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, начало в 19:00. В программе вечера: награждение лауреатов, концерт зарубежной рок-группы, неформальное общение с участниками церемонии и сотрудниками холдинга «Банки.ру». Билеты в танцпартер и VIP-зону уже в продаже!



«Банк года» © — ежегодная профессиональная премия, учрежденная порталом Банки.ру в 2007 году.

Цели премии: определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.

Победители в номинациях «Народный рейтинг», «Народный рейтинг страховых компаний», «Народный рейтинг сотовых операторов», «Народный рейтинг Беларуси», «Человек года» будут определены по результатам голосования пользователей портала, остальные — решением экспертного совета Банки.ру.

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