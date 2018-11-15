Ряд крупнейших банков столкнулись с проблемами при снятии арестов и блокировок с клиентских счетов, заблокированных судебными приставами. В связи с переходом Федеральной налоговой службы на новое программное обеспечение до кредитных организаций не доходят решения об отмене блокировок. Об этом стало известно из жалоб работников банков на специализированных форумах и ответа от ФНС.

«Со 2 ноября нам не приходят квитанции от налоговой по 311-п (сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов счета), и с 12 ноября не приходят квитанции и, что еще важнее, решения по 440-п (сообщения о блокировках, арестах, списаниях и их отмене). Из-за этого мы не можем разблокировать человека, несмотря на то, что в ФНС подобное решение уже принято. Нам просто не доходят от них решения. И это сейчас происходит во всех банках», — рассказал работник кредитной организации, знакомый с ситуацией.

«Например, у человека арестовали счет до выяснения причин. Он связался с налоговой, разрешил проблему, представив необходимые документы. Они сформировали квитанцию о том, что ему должны разблокировать счет. Но из-за проблем на стороне ФНС квитанция не доходит до банка. И так уже третий день», — объяснил он.

«Мы с 6 ноября и по сей день не получаем квитанции. За пять рабочих дней отправили более 100 тыс. сообщений. Судя по переписке выше, некоторые банки хоть отрицательные получают, мы же вообще ничего», — пишет один из пользователей специализированного форума .

«У нас тоже нет ни одной квитанции за 2 ноября. За остальные числа по второму типу сообщений квитанции пришли частично, по первому пришли все. На «Банкинформ» информации нет никакой, даже по тем файлам, на которые пришли квитанции», — добавляет другой пользователь.

В Федеральной налоговой службе подтвердили сложности в отправке квитанций и решений, объяснив их установкой нового программного обеспечения.

«В связи с переходом ФНС России на новое программное обеспечение возможны задержки в приеме и обработке информационных сообщений, поступающих и отправляемых в кредитные организации в рамках исполнения положения Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П и положения Банка России от 6 ноября 2014 года № 440-П. При этом до налоговых органов и для сервиса «Банкинформ» информация о счетах передается своевременно и в полном объеме. Данная информация доведена до Банка России для уведомления кредитных организаций», — сообщили в ФНС.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

