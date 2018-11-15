Регулятор разрабатывает защитные меры на случай введения санкций, которые затронут платежную систему страны. Об этом на встрече банкиров с Банком России, организованной АРБ, сообщила замначальника департамента национальной платежной системы ЦБ Светлана Ромашкина.

«Санкции направлены не на платежную систему, а на отдельные организации. Разумеется, мы упражняемся, скажу честно: с того дня, как было объявление по телевизору о том, что где-то кто-то планирует новые санкции ввести, мы бегаем и ищем пути, чтобы предохраниться, защититься, предусмотреть различные способы защиты. Бегаем без устали два месяца, честно скажу», — прокомментировала представитель ЦБ.