Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 6 ноября 2018 года расчеты с вкладчиками банка «Союзный», по состоянию на 15 ноября произвело выплат на сумму около 2 млрд рублей, что составляет 70% страховой ответственности агентства по данному страховому случаю. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Выплата страховки производится через банк «Уралсиб». Ранее агентство подсчитало, что за компенсациями на общую сумму около 2,8 млрд рублей могут обратиться порядка 3,1 тыс. вкладчиков «Союзного».



Лицензия у столичного банка «Союзный» была отозвана 25 октября текущего года.