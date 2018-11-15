В «Яндекс.Кассе» появился новый способ приема платежей — через WeChat Pay, благодаря которому китайским туристам будет проще совершать оплату в российских торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс.Кассы».

«Яндекс.Касса» в числе первых в России подключила прием платежей через WeChat Pay, чтобы предоставить дополнительное преимущество своим клиентам, заинтересованным в работе с туристами из Китая. Каждый год в нашу страну приезжает около 1,5 миллиона китайских туристов. Предлагая привычный и удобный для них способ расчетов, торговые точки смогут обеспечить рост среднего чека туристов и улучшить свои показатели продаж», — прокомментировала заместитель коммерческого директора «Яндекс.Денег» Анна Кузьмина.

С помощью «Яндекс.Кассы» прием платежей через WeChat Pay уже подключила торговая сеть бытовой техники и цифровой электроники «Ситилинк». Таким способом оплату принимают семь крупных магазинов сети в Москве и пять в Санкт-Петербурге. До подключения WeChat Pay средний чек за покупки, оплаченные с карт китайских платежных систем в магазинах «Ситилинк», составил 6,5 тыс. рублей.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

