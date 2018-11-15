Аналитический департамент Альфа-Банка представил свое видение сектора черной металлургии на ежегодной конференции Thomson Reuters "Российский рынок черной металлургии: итоги 2018 года и перспективы на 2019 год". Презентация с мероприятия.
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Аналитический департамент Альфа-Банка представил свое видение сектора черной металлургии на ежегодной конференции Thomson Reuters "Российский рынок черной металлургии: итоги 2018 года и перспективы на 2019 год". Презентация с мероприятия.
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