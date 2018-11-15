Команду Альфа-банка пополнят выходец из группы ВТБ Иван Пятков и управляющий директор по инфомтехнологиям Московской биржи Сергей Поляков. Об этом сообщила в четверг вечером газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Несколько сотрудников Альфа-Банка рассказали газете, что 15 ноября в банке было объявлено о новых кадровых назначениях. Иван Пятков из группы ВТБ будет курировать все дистанционные каналы продаж, отвечать за мобильный и интернет-банк, сайт, CRM и контакт-центр. Это новая позиция. Бывший член правления Московской биржи Сергей Поляков, как и на прежнем месте работы, будет курировать блок информационных технологий, отвечать за IT-стратегию, в частности изменение системы взаимодействия IT и основного бизнеса.

В пресс-службе Альфа-банка подтвердили информацию о назначениях, отметив, что в результате «завершен этап формирования команды топ-менеджеров». Начался он с приходом в банк на пост главного управляющего директора (СЕО) выходца из ВТБ Владимира Верхошинского.

С момента своего назначения в августе он ввел в руководство Альфа-Банка десять новых сотрудников, часть из которых сменили прежних, а часть получили специально созданные должности. В частности, господин Верхошинский назначил нового главу корпоративно-инвестиционного блока, среднего бизнеса, руководителя ипотечного бизнеса, поменял операционного директора, директора по маркетингу, по стратегическому развитию, главу департамента HR. С января в банке появится глава единой офисной сети — экс-предправления Бинбанка Сергей Шевченко.

Мы закончили этап формирования топ-команды,— подтвердил «Коммерсанту» сам Владимир Верхошинский.