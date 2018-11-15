Альфа-Банк увеличил ставку по накопительному счету «Альфа-Счет» на 3 п.п. Теперь клиенты могут получить до 8% годовых уже с первого месяца размещения средств на счете.

Депозит «Большой куш» обеспечивает доход до 8,18% годовых в рублях. Это удобный способ накопления средств, с возможностью выбора способа начисления процентов (с капитализацией или без), сроком размещения от 1 года до 3 лет. Минимальная сумма депозита при открытии в отделении или через контакт-центр составляет 500 000 рублей, при открытии вклада в интернет-банке «Альфа-Клик» или мобильном приложении «Альфа-Мобайл» — 50 000 рублей. Пополнение и снятие средств, а также автоматическое продление депозита не предусмотрено.

Открыть и пополнить «Альфа-Счет» и открыть депозит «Большой куш» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр.

«Мы предлагаем нашим клиентам принять участие в акции, чтобы обеспечить высокий доход до 8,18% годовых с первого месяца размещения средств. Новогоднее предложение Альфа-Банка — одно из самых выгодных на рынке, — говорит директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. — Мы рады сделать клиентам такой подарок к Новому году».

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Оформить «Альфа-счет» можно по ссылке