Величина собственного капитала Акибанка по состоянию на 1 ноября 2018 года составила более 4,8 млрд рублей. С начала года финансовый показатель вырос на 105,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«При этом величина прибыли за десять месяцев составила 97,5 млн рублей, рост за месяц — 8,5 млн рублей. Основным источником роста капитала стала чистая прибыль банка. За отчетный период норматив достаточности капитала Акибанка составил 20,3% при минимально установленной границе в 8%», — отмечается в релизе.



Норматив мгновенной ликвидности — 85,1% при установленном минимальном значении в 15%, текущей — 157% при плановом значении в 50%.