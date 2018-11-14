Рынок качнулся в сторону уменьшения наличного оборота, считает зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов.

Это подтверждает и статистика «Сбера», согласно которой, в 2018 году на 4—5% уменьшилось количество операций с наличными деньгами в банке.

«Мы фиксируем, что есть тенденция на уменьшения рынка (наличного денежного обращения), — сказал Кузнецов. — Это отличает текущий год от предыдущих».

Зампред правления Сбербанка отдельно отметил, что снижается только количество операций с наличными, оборот по таким операциям остается практически неизменным.

«Объем наличного денежного обращения остается у нас прежним, даже немного растет, но количество таких операций снижается. Это нам всем нужно учитывать», — заключил Кузнецов, обращаясь к представителям банков.