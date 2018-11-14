ВТБ отмечает значительный экономический эффект от внедрения решения онлайн-самоинкассации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банк оценивает ее в несколько сотен миллионов рублей за год. Об этом рассказал член правления ВТБ Валерий Чулков в рамках Международного ПЛАС-Форума «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2018».

«У нас сейчас порядка 13 тысяч юрлиц, которые пользуются этой услугой, — отметил Чулков. — Услуга предоставляется как с использованием банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных (ресайклеры. — Прим. ред.), так и автоматических депозитных машин (позволяют юрлицам круглосуточно вносить деньги на счет компании в зонах самообслуживания банка. — Прим. ред.)».

Чулков считает онлайн-самоинкассацию крайне перспективным направлением.

«Оно помогает не только нам, но и сфере ретейла, и малого бизнеса — так они могут экономить на издержках, связанных с инкассацией», — говорит он.

Чулков добавил, что экономический эффект от данного направления в этом году ВТБ оценивает в 435 млн рублей.