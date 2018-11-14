Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение о рассмотрении аргумента Украины о «выпуске еврооблигаций под давлением России» отдельным судебным процессом в деле о суверенном долге в 3 млрд долларов. разбирательстве. Апелляция будет рассмотрена судом не ранее июня 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В Минфине считают, что «четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса».

«26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Российской Федерации как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно что Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу перед РФ. В своей апелляции Украина утверждала, что должен быть проведен полноценный судебный процесс в связи с политическими аспектами дела. Суд принял решение о новом слушании по спору Украины и России.