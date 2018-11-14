Аналитики «Велес капитал» рекомендуют покупать акции «Интер РАО», ожидая роста котировок ее бумаг на 25% — до 5 рублей.

Как считают в инвесткомпании, результаты отчетности по МСФО за девять месяцев 2018 года и планы энергетической компании дают основания для дальнейшего роста показателей. В частности, помимо M&A сделок у компании остаются такие точки роста как ввод калининградских мощностей̆, участие в программе ДПМ—2.

«Динамика основных сегментов – генерации и сбытов позволяет ожидать сильных результатов по итогам 2018 года», — говорится в комментарии аналитиков.

По итогам девяти месяцев выручка «Интер РАО» выросла на 10,8%, EBITDA — на 28,6%, чистая прибыль — на 34,4%. На результаты положительно повлияли ввод новых ДПМ блоков, а также калининградских станций.

В «Велес капитале» указывают, что на руку компании сыграло и ослабление национальной валюты. Несмотря на будущие капитальные затраты чистая денежная позиция (146 млрд рублей) позволяет компании свободно участвовать в программе модернизации мощностей, а также открывает широкие возможности по приобретению активов, считают в инвесткомпании.