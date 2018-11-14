В Самаре окончено предварительное расследование серии краж с банковских счетов граждан. Об этом сообщается в среду на сайте МВД.

«Следственным управлением УМВД России по Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении трех жителей Самарской области, обвиняемых в тайных хищениях чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2017 года обвиняемые через сеть Интернет установили анкетные и паспортные данные ряда жителей Самарской и других областей, а также конфиденциальную информацию их банковских карт и абонентских номеров телефонов. Злоумышленники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками службы мониторинга и безопасности финансово-кредитной организации. Вводя граждан в заблуждение, узнавали реквизиты их банковских карт. Потом обвиняемые звонили в финансово-кредитные организации и, представляясь уже потерпевшими, сообщали данные, необходимые для подтверждения перевода денежных средств с их счетов на карты, заранее приобретенные на третьих лиц. Обналичивание производилось в городе Ульяновске», — сообщила Ирина Волк.

Следственным управлением УМВД России по Самаре возбуждено 38 уголовных дел по статьям о краже и о покушении на преступление (приготовлении к преступлению). «Установлены обстоятельства 16 краж и 22 покушений на них, совершенных обвиняемыми. Общая сумма причиненного ущерба составила более 3,5 миллиона рублей. Одному из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум другим — в виде домашнего ареста», — уточнила представитель МВД.



В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и направлены с обвинительным заключением в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.