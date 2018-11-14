Глава Союза вкладчиков России Николай Николаев заявил о создании инициативной группы по вопросу проведения референдума о статусе Банка России.

«У нас есть инициативная группа, которая рассеяна по всей стране. Группы находятся в Москве, Петербурге. Сейчас попробуем собрать в Тюмени. Но объединим всех в Москве, соберем 100 человек и поднимем вопрос о проведении референдума об изменении конституционного статуса Центрального банка», — сказал журналистам Николаев.

Ранее Николаев обратился к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой оказать содействие в организации референдума по конституционному статусу Банка России.

«Необходимость изменения статуса ЦБ РФ вызвана его неподнадзорностью каким-либо государственным институтам. Действия Центробанка РФ не могут быть оспорены в государственных учреждениях РФ, поскольку решения ЦБ априори имеют приоритет над решениями даже прокуратуры РФ. В судах РФ решения ЦБ практически не имеют возможности в оспаривании, поскольку все законы, затрагивающие деятельность ЦБ РФ, направляются на заключение в сам Банк России», — говорилось в письме.

Независимый от других органов власти статус ЦБ закреплен в ст. 75 Конституции РФ. Ранее Союз вкладчиков России предлагал переподчинить Банк России правительству.