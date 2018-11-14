В Санкт-Петербурге пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается в среду на сайте МВД.

В рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), проведена серия обысков, в результате чего изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, рассказали в полиции.

По версии следствия, в Санкт-Петербурге действовала организованная группа, состоявшая более чем из 20 человек. Злоумышленники обналичивали денежные средства, используя счета фирм-однодневок, и предоставляли соответствующие услуги за вознаграждение физическим и юридическим лицам.

По оперативным данным, в результате своей противоправной деятельности злоумышленники незаконно получили свыше 9 млн рублей дохода.



«В настоящее время устанавливаются все участники противоправной деятельности. Ряд предполагаемых фигурантов доставлены для проведения процессуальных действий. Следствие планирует привлечь их в качестве подозреваемых», — докладывают правоохранители.