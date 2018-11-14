В Кремле предлагают отказаться от того, чтобы называть санкциями меры других государств против России, которые применяются вопреки международному праву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь» предложил использовать вместо этого термины «ограничения» или «рестрикции».

«Санкции — это то, что соответствует международному праву, — пояснил он. — В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения [Запада в отношении РФ] как законные санкции, мы считаем их незаконными».

«Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова «ограничения» или «рестрикции», а не «санкции», — подытожил представитель Кремля.