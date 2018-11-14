Межбанковская система передачи информации Swift прекратила обслуживать белорусский ТК Банк, являющийся «дочкой» иранского банка «Теджарат». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кредитной организации.

БИК-адрес белорусского банк был отключен от системы 12 ноября 2018 года.

«В соответствии с миссией SWIFT, направленной на поддержку устойчивости и целостности глобальной финансовой системы, компания SWIFT приостанавливает доступ отдельных иранских банков к системе обмена сообщениями. Этот шаг, хотя и достойный сожаления, был сделан в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы и основывался на оценке экономической ситуации», — говорится в сообщении Swift, поступившем в банк.

Ранее, также 12 ноября, SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана.

5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против Ирана. В санкционный список попали более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов. В Минфине США назвали эти меры «самыми жесткими».

До вступления санкций в силу глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин говорил, что если SWIFT будет работать с попавшими в черный список банками, то США примут меры против компании.