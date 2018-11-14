БИК-адрес белорусского банк был отключен от системы 12 ноября.
Межбанковская система передачи информации Swift прекратила обслуживать белорусский ТК Банк, являющийся «дочкой» иранского банка «Теджарат». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кредитной организации.
БИК-адрес белорусского банк был отключен от системы 12 ноября 2018 года.
«В соответствии с миссией SWIFT, направленной на поддержку устойчивости и целостности глобальной финансовой системы, компания SWIFT приостанавливает доступ отдельных иранских банков к системе обмена сообщениями. Этот шаг, хотя и достойный сожаления, был сделан в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы и основывался на оценке экономической ситуации», — говорится в сообщении Swift, поступившем в банк.
Ранее, также 12 ноября, SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана.
5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против Ирана. В санкционный список попали более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов. В Минфине США назвали эти меры «самыми жесткими».
До вступления санкций в силу глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин говорил, что если SWIFT будет работать с попавшими в черный список банками, то США примут меры против компании.
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