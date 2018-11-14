Сервис бесконтактных платежей Apple Pay стал доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «Союз», сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Когда клиент банка «Союз» добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически. В системе Apple Pay хранятся только фрагменты фактических номеров карт и учетных записей устройств, а также описания карт», — отмечается в релизе.

Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.