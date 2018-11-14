Держатели карт, выпущенных ОТП Банком, получили возможность пользоваться платежным сервисом Apple Pay, который позволяет производить оплату в магазинах с мобильных устройств, а также совершать покупки онлайн.

Как поясняют в банке, для настройки Apple Pay клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту ОТП Банка через приложение Wallet.

В магазинах расплачиваться можно с помощью iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

Также Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. В банке подчеркивают, что «теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета». При оплате покупок в приложениях или в Safari сервис Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также прикосновением пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.



«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — напоминают в ОТП Банке.

