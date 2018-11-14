ВТБ не кредитовал сделку по покупке акций «Роснефти» катарским инвестфондом Qatar Investment Authority (QIA), заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Если бы он (ВТБ) это сделал, то у него акции в залоге бы находились. Вы проверьте, в залоге ли акции ВТБ или нет, и вам все станет ясно», — сказал Сечин телеканалу «Дождь».

Ранее агентство Reuters со ссылкой собственные источники сообщило, что ВТБ «профинансировал значительную часть трансакции» в рамках продажи 19,5% акций «Роснефти» суверенному фонду Катара QIA (Qatar Investment Authority) и сырьевому трейдеру Glencore.

По данным издания, размер российского кредита катарскому суверенному фонду составил около 6 млрд долларов.