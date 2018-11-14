Сбербанк России анонсировал запуск с 14 ноября 2018 года собственного b2b-маркетплейса в сфере наличного денежного обращения в рамках Международного ПЛАС-форума «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2018».



Маркетплейс располагается на площадке ndo.sberb2b.ru. На текущий момент запущен его базовый функционал. Так, на площадке заведены каталоги кассовой техники и кассово-инкассаторских услуг (пока только от Сбербанка), доступно осуществление покупки, продажи и выстраивания коммерческих отношений с партнерами.

Маркетплейс предполагает единые правила и порядок аккредитации для покупателей и поставщиков. «Мы не ограничиваем конкуренцию, а, наоборот, создаем новый рынок», — заявил зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов, представляя новый маркетплейс.

«Все участники рынка будут равноправными наполнителями содержания площадки маркетплейса», — дополнил представитель госбанка.

По его словам, до конца I квартала 2019 года функционал cервиса будет значительно расширен. «В ближайшие два-три месяца платформа заработает в полную силу», — прокомментировал Кузнецов, отметив, что на ней появится витрина финансовых продуктов.

В целом на площадке маркетплейса будут представлены витрины поставщиков и покупателей, включая каталоги, а также будет возможно сравнение различных продуктов и услуг. Помимо подключения финансовых сервисов, в разработке находится подключение сервисов страхования и создание мобильного приложения маркетплейса.

Кузнецов указал, что подключение к платформе маркетплейса и обслуживание будут бесплатны для его участников. Однако предусмотрены дополнительные платные услуги, которые можно приобрести при необходимости.

«По желанию на площадке можно будет проводить мини-аукционы», — добавил Кузнецов.