Из-за больших масштабов бизнеса Сбербанк очень популярен у мошенников, рассказал управляющий директор, начальник моделей в борьбе с мошенничеством управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка России Евгений Жилин.

«У медали две стороны. С одной стороны, у нас большое количество трансакций, у нас большой объем клиентов. Мы достаточно быстро обнаруживаем новые виды мошенничества, — отметил Жилин, выступая на Международном ПЛАС-Форуме «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2018». — Мы можем на эту историю быстро реагировать в отличие от кредитных организаций, которые намного меньше. Но у нас есть и другая сторона — мы находимся под самым пристальным фокусом мошенников. То есть они к нам приходят со своими идеями, со своими какими-то новыми вещами в первую очередь».