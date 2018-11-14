Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который попытался в течение месяца питаться на 3,5 тыс. рублей, планирует предложить Госдуме и правительству РФ увеличить размер потребительской корзины до 10 тыс. рублей. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции «Министерская диета, или Как саратовский депутат съел потребительскую корзину».

«Безусловно, я буду обращаться в федеральный центр, в Госдуму и правительство РФ», — заявил депутат, подчеркнув, что размер потребительской корзины должен быть существенно увеличен.

«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия. <...> По моему мнению, 10 тысяч рублей — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», — заявил депутат.

Также Бондаренко призвал депутатов и министров последовать его примеру и попробовать питаться на 3,5 тыс. рублей хотя бы в течение месяца. «Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», — добавил он.

Как сообщалось, в начале октября министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что «человек может нормально существовать на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей». Высказывание раскритиковали ряд чиновников и депутатов, в том числе Бондаренко, который решил в течение месяца питаться на 3,5 тыс. рублей. По итогам диеты депутат заявил об ухудшении самочувствия и потере веса.