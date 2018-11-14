Оператор связи «Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности и объявил о запуске первых трех сервисов на ее основе. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

Платформа будет функционировать на базе провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью «Ростелеком-Solar».

Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак (UnifiedThreat Management), обеспечение безопасности электронной почты (Secure Email Gateway) и веб-приложений (Web Application Firewall). К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в два раза.

Стартовая емкость платформы составляет несколько тысяч подключений