Самым надежным способом устроиться на новую работу большинство россиян считает личные связи — 65% опрошенных используют контакты среди родственников и друзей. Об этом свидетельствуют данные опроса холдинга «Ромир», имеющегося в распоряжении РИА Новости.

На второе место вышли соцсети — таким образом работу искали 24% респондентов, 18% доверили подбор нового места службам занятости.

Соцсети и агентства по подбору персонала оказались наиболее популярными способами поиска работы у людей с высокими доходами. Об этом заявили 36% и 25% представителей этой группы соответственно. Также выяснилось, что респонденты с высокими доходами чаще других обращаются и в государственные службы занятости (19%).

Более половины (60%) опрошенных отметили, что не меняли работу последние пять лет. Тех, кому приходилось менять работу за те же пять лет, оказалось 14%. За последние три года перешли в другую организацию 16% респондентов. За прошедший год место трудовой деятельности поменяли 10% опрошенных.

Эти данные почти совпадают с результатами аналогичного опроса, проводившегося в 2017 году.

«Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тыс. рублей на человека в семье). 18% из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год. В остальных доходных группах результаты оказались близки к среднему значению. Склонна к переменам и молодежь», — отмечают в «Ромире».

Результаты опроса также показали, что большинство россиян не стремится сменить место проживания ради новой работы. О том, что могли бы переехать в другой регион России ради карьерных перспектив, заявили только 18%. Еще около 5% отметили, что могли бы переехать в другие государства, в частности Армению и Белоруссию, 77% заявили, что не хотели бы ради поиска работы менять место жительства. Годом ранее россияне были еще меньше склонны к мобильности.