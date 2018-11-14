В России нужно учредить новый ежегодно отмечаемый праздник — День рубля. С таким предложением обратился к президенту РФ Владимиру Путину президент Московской международной валютной ассоциации, председатель совета — глава Содружества профессионалов финансового рынка Алексей Мамонтов в соответствии с решениями исполнительных органов обоих профессиональных объединений, сообщили в ММВА.

«Российская финансовая система и ее национальная валюта — рубль с каждым годом играют все более активную роль в общемировом рыночном пространстве. Рубль как платежное средство все чаще конкурирует с долларом США в системе расчетов по внешнеторговым контрактам со странами СНГ, Индией, Китаем, Египтом, Турцией и другими странами», — аргументирует, в частности, Мамонтов.

В его письме говорится, что «российский рубль по всем стандартам МВФ и Мирового банка является ныне свободно конвертируемой валютой как по текущим, так и по капитальным операциям. В этом смысле он ничем не отличается от таких признанных резервных валют, как евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк. Рублевые активы с высоким рейтингом становятся все более привлекательным и надежным вложением для нерезидентов РФ».

Глава ММВА обращает внимание на все чаще звучащие призывы к дедолларизации внешних расчетов российских участников ВЭД и выражает уверенность, что «рубль уже в ближайшем будущем способен стать международным расчетно-платежным средством (региональной валютой), по крайней мере в интеграционном пространстве ЕврАзЭС».

Также Мамонтов напоминает, что «российский рубль, наряду с британским фунтом, является старейшей национальной валютой в мире. Как средство платежа он использовался уже в конце XIII — начале XIV века. Денежные единицы других государств, в отличие от России и Великобритании, неоднократно меняли свои названия и статус».

«У рубля давняя многовековая история и огромное славное будущее. И, наверное, уместно было бы в этой связи в целях еще большего укрепления его авторитета, популяризации его как перспективного регионального платежного средства, усиления внимания населения к его славной истории, настоящему и будущему как части истории страны, повышения уважения к своей валюте и гордости за нее в качестве национального символа крупной растущей экономики учредить официально отмечаемый День российского рубля (День рубля)», — предлагает Мамонтов.

По его мнению, выбрать день празднования можно было бы среди множества дат (и дней), относящихся к истории российской валюты и засвидетельствованных документами. Так, он напоминает, что в 988 году новгородский князь Владимир Святославович начал чеканку монет «златников» и «сребреников», которые считаются прародителями рубля; в 1134 году было первое упоминание «гривенки рублевой», а в 1299-м — первое упоминание слова «рубль». В числе прочих дат он приводит и памятные даты из новейшей истории России и особо отмечает 1 июля 1992 года, когда было выпущено заявление ЦБ РФ «Об официальном обменном курсе рубля». В России в соответствии с требованиями устава МВФ (членом которого страна стала накануне, в апреле) был введен единый для всех операций обменный курс рубля. В этот день Банк России ликвидировал существовавшую до этого момента «множественность» курсов (специальный, коммерческий, официальный) и впервые уравнял официальный курс доллара США с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей, поясняет Мамонтов.



«Представляется логичным и целесообразным взять в качестве «именинного» дня тот, который ближе всего и понятнее нынешнему поколению россиян, а именно 1 июля. Именно в этот день российский рубль стал де-юре полноценной национальной денежной единицей, свободной от архаичного администрирования и начавшей свое трудное, но славное плавание в открытом океане мировой экономики и глобального финансового рынка», — обращается Мамонтов к Путину.

