Президент РФ Владимир Путин поручил продлить до конца 2020 года запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных проверок малого бизнеса, сообщает пресс-служба "Опоры России" со ссылкой на поручение президента.

«Правительству РФ обеспечить в период осенней сессии 2018 года внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2020 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на виды деятельности и объекты контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан», — цитирует документ организация.

Таким образом, трехлетний мораторий на плановые проверки для малого бизнеса будет продлен на два года. Президент также поручил правительству ускорить внесение в Госдуму проекта закона, который закрепляет понятие «социальное предпринимательство».

Кроме того, Генпрокуратуре совместно с правительством и «Корпорацией МСП» поручено обеспечить совершенствование порядка ведения единого реестра проверок, предусмотрев, в частности, завершение перевода в электронную форму обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проверках.