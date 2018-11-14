За последние годы развитие электронных платежных систем позволило множеству финансовых организаций значительно упростить жизнь своих клиентов. PSA Bank (ПСА Банк, ООО «Банк ПСА Финанс РУС» лицензия № 3481) также решил внедрить удобную функцию, благодаря которой клиенты могут совершить взнос по кредиту не выходя из дома.

Для совершения оплаты заемщик должен перейти на сайте по ссылке «Оплатить кредит онлайн». Затем в нужных полях ввести номер кредитного договора, номер счета и сумму платежа, а далее - реквизиты карты. Напоминаем, что уточнить сумму ежемесячного платежа можно через сервис Инфо-Банк на сайте Банка или по телефону горячей линии 8 800 234 50 07. Система показала себя надежной и недоступной для посторонних вмешательств с высокой степенью защиты персональных данных пользователей.

Данный сервис для клиентов PSA Finance стал одним из множества способов внесения платежей по кредиту. Сейчас клиенты PSA Bank могут совершить оплату в отделении любого банка со своего личного счета. Также для погашения можно воспользоваться сервисом «Золотая Корона», системой электронных платежей CyberPlat, услугами банков-участников системы CONTACT или любого почтового отделения. Для погашения кредита доступны соответствующие функции в банкоматах РОСБАНКА, терминалах Элекснет и QIWI, широко представленными по всей стране. В дополнение ко всему прочему, ежемесячный платеж можно оформить по месту работы через бухгалтерию, и необходимые денежные средства будут автоматически перечисляться в банк из заработной платы клиента.

Николя Деруссо, директор департамента по развитию бизнеса PSA Bank: «Мы заботимся о своих клиентах и делаем все, чтобы оплата кредита для них была максимально удобной. Именно для этого мы расширяем спектр каналов, по которым можно произвести очередной платеж или погасить кредит. Помимо того, что все необходимые операции клиент может сделать, не выходя из дома, удобный и интуитивный интерфейс сервиса позволяет легко разобраться во всех его функциях и не допустить ошибки при проведении платежа».