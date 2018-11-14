Промсвязьбанк выиграл тендер на расчетно-кассовое обслуживание банковских счетов ОАО «РЖД» в течение 2019—2023 годов. Об этом сообщили в финучреждении, уточнив, что по условиям тендера за этот период компании РЖД могут открыть до 2,5 тыс. расчетных счетов в Промсвязьбанке в любом из регионов присутствия.

«Промсвязьбанк впервые стал победителем конкурса на открытие и ведение расчетных счетов РЖД. Эта стало возможным благодаря статусу банка с государственным участием, улучшению ключевых рейтингов и финансовых показателей, широкой филиальной сети», — комментирует директор по работе с предприятиями рыночных отраслей Промсвязьбанка Андрей Черковец.

В банке указывают, что в настоящее время он представлен в 62 регионах России. Сеть насчитывает около 300 офисов, свыше 10 тыс. банкоматов и более 200 терминалов самообслуживания.



Напомним, в этом году стартовал проект по созданию на базе Промсвязьбанка, который санировался с участием Фонда консолидации банковского сектора, опорного банка для обслуживания гособоронзаказа. При этом в банке подчеркивали, что он планирует сохранить свой универсальный статус и рыночный бизнес.