Трехъярусное дышащее светом пространство бывшей усадьбы Талызиных на Воздвиженке, отреставрированное с бережным сохранением всех наслоений эпох, вдохновило Паперно на переосмысление ценностей прошлого.

Отправной точкой стал образ руины, имеющий большое значение для искусства нового времени. Он выражает эстетику медленного распада, меланхолию и тоску по «золотому веку». При внешней пассивности руина – эмоционально заряженный образ, который побуждает зрителя развернуть внимание внутрь и знаменует начало современной индивидуалистической культуры. Работая с этим контекстом, Паперно исследует мировосприятие современного человека и находит утерянные смыслы, точки разрыва связей, временные и пространственные пустоты.

В серии графических работ на первом этаже гости увидят так называемые «Отмененные созвездия», не признанные Международным астрономическим союзом. На третьем этаже разместятся фотонатюрморты на тему образования. Центральным элементом выставки станет сломанная колонна – скульптурный объект, пронизывающий три этажа павильона «Руина». Он демонстрирует интерес художницы к взаимодействию между картиной и архитектурой выставочного пространства. Колонна Паперно – символ современной культуры, которая многократно распадалась и пересобиралась вновь. Вертикальная ось как бы стягивает отдельные группы работ, заставляя пространство «встряхнуться», освободиться от груза смыслов и собственной истории.

Организаторы выставки – компания Smart Art и Альфа-Банк. Это уже второй наш совместный проект, направленный на поддержку российских художников. В 2017 году в Москве состоялась дебютная выставка Дарьи Иринчеевой «Пустое знание». «Эти проекты продолжают многолетнюю традицию поддержки культуры и искусства, которая существует с самого основания Альфа-Банка», - отметил член правления Альфа-Банка Максим Першин.

Выставка Александры Паперно проходит по адресу: ул. Воздвиженка, д. 5/25, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, флигель «Руина». Она продлится вплоть до 14 декабря.



О художнике:

Александра Паперно родилась в 1978 году в Москве. В 2000 году окончила в Нью-Йорке университет Cooper Union for the Advancement of Science and Art, где училась у Дори Эштон, Роберта Брир и Ханса Хааке.

Первая персональная выставка состоялась в 2004 году в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ, Москва). Среди ее последних персональных выставок: «Отмененные созвездия» (Galerie Volker Diehl, Берлин, 2018), «Об устройстве сна шестой пятилетки» (Центр современной культуры «Смена», Казань, 2015).

Участница многочисленных групповых выставок, в том числе: Пражской биеннале современного искусства (2005), «Dreaming Russia» (Музей Альбертина, Вена, 2013), 5-ой Московской биеннале современного искусства «Больше света» (2013), «Молоко без бутылки» (Приволжский филиал Государственного центра современного искусства, Нижний Новгород, 2014), «Кинотеатр повторного фильма» (кинотеатр «Круговая кинопанорама», ВДНХ, Москва, 2015), «Обсерватория» (Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Нижний Архыз, 2016), 4-ой Уральской индустриальной биеннале «Новая грамотность» (2017), «Первой Триеннале российского современного искусства» (Музей современного искусства «Гараж», Москва, 2017), «Moenlight Sonata» (Kunsthal 44Møen, Мен, 2018), «Генеральная репетиция» (Московский музей современного искусства, 2018), «Передумали? Ничего страшного!» (Музей MAMbo, Болонья, 2018).

Живет и работает в Москве.



Организаторы выставки:

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева был учрежден 1 января 1934 года, одновременно с учреждением Академии архитектуры СССР. Коллекция музея насчитывает более 1 миллиона единиц хранения: это и архитектурная графика, в том числе самых крупных русских и советских архитекторов, коллекция обмерных чертежей памятников русской архитектуры, модели и макеты, а также живопись, ткани и гобелены, уникальная мебель, гравюры и литографии, надгробия, художественный металл, предметы декоративно-прикладного искусства. Фототека музея - одно из самых обширных в мире собраний фотоматериалов по архитектуре и градостроительству. Сегодня Музей архитектуры размещается в бывшей усадьбе Талызиных XVIII-XIX веков, и включает три выставочных пространства: Анфилада (главного усадебного дома), Государев Аптекарский приказ (памятник XVII в.) и Руина (флигель усадебного дома).



Smart Art – консалтинговая компания в cфере искусства, которая тесно сотрудничает с российскими художниками и стремится к развитию рынка современного искусства. Цель Smart Art – повысить узнаваемость художников, для чего компания предлагает комплексные программы продвижения и образовательные инициативы. Smart Art выступает посредником между молодыми художниками и новым поколением коллекционеров и предоставляет новые платформы для их взаимодействия. Реализованные проекты: выставка Сергея Сапожникова в пространстве кинотеатра «Ударник», персональный проект Дарьи Иринчеевой в московском представительстве аукционного дома Christie's и другие.



Генеральный партнер выставки Александры Паперно - Альфа-Банк:

Будучи крупнейшим частным банком в России, Альфа-Банк ассоциируется не только с наиболее передовыми технологиями и высоким качеством клиентского обслуживания, но и с яркими проектами, которые внесли вклад в сохранение российского культурного наследия. Благодаря его финансовой поддержке отреставрированы знаменитый Российский павильон в Венеции и объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Каслинский павильон в Екатеринбурге.

Альфа-Банк активно содействует развитию и продвижению современного искусства. В числе крупных международных событий, состоявшихся при его участии, – выставки работ Казимира Малевича в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке и Галерее Тейт Модерн в Лондоне.

В августе текущего года Альфа-Банк привез в Екатеринбург одно из самых знаковых полотен ХХ века – картину К. Петрова-Водкина «Купание красного коня». Уникальный экспонат был предоставлен Третьяковской галереей для выставки «Дар Казимиры Басевич музеям России», объединившей работы таких знаменитых художников, как Н. Рерих, Б. Кустодиев, М. Врубель, А. Бенуа. Альфа-Банк выступил генеральным спонсором этого проекта, ставшего данью памяти трем поколениям семьи Басевич-Лотаревых, передавшим свою коллекцию в дар российским музеям.

Начиная с 2017 года, Альфа-Банк сотрудничает с компанией Smart Art, помогая обрести широкое признание перспективным российским художникам. При его поддержке в Москве уже состоялась дебютная выставка Дарьи Иринчеевой «Пустое знание».