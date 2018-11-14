Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина хотела, чтобы Георгий Лунтовский и дальше оставался в Банке России, но банковские реалии требовали его участия в Ассоциации банков России (ассоциации «Россия»). Об этом президент ассоциации рассказал в ходе международного ПЛАС-форума «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2018».

«18 лет я работал членом совета директоров Банка России и с 2005 года курировал наличное денежное обращение. В мои компетенции входили многие вопросы помимо этого, но это был самый масштабный проект, который мне пришлось вести в Банке России, — отметил Лунтовский. — В ассоциацию я перешел по инициативе крупных коммерческих банков, предложение мне сделали банки. Когда я пришел обсудить эту тему с Эльвирой Сахипзадовной, она мне сказала, что заинтересована в моей работе в Центральном банке, но ситуация складывается таким образом, что с банковским сообществом необходимо выстраивать конструктивный диалог и необходим человек, который бы был в состоянии это сделать».

Лунтовский также указал, что глава ЦБ сама порекомендовала ему присоединиться к ассоциации «Россия».



«Поскольку мы с ней четыре года работали и у нас сложились достаточно хорошие отношения, она мне рекомендовала пойти на эту должность», — добавил Лунтовский, имея в виду свою должность президента ассоциации «Россия».