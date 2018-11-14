Вкладчики рухнувшего банка «Югра», чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей, начнут получать выплаты в ближайшее время. Задолженность так называемым «превышенцам» составляет 16,7 млрд рублей, однако на первом этапе получится вернуть не более трети, рассказали «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Растянувшиеся более чем на год судебные тяжбы завершились банкротством банка «Югра». Конкурсный управляющий, занимающийся этой процедурой, получил 36,63 тыс. заявлений от кредиторов организации на общую сумму 194 млрд рублей, говорится в материалах АСВ. В целом долги банка перед гражданами и юрлицами оцениваются в 194,9 млрд рублей. Прием заявлений продлится до 5 декабря этого года, а после этого начнутся выплаты.

Юридическое признание «Югры» банкротом позволяет начать выплаты вкладчикам, которые получили по страховке лишь часть вложенных денег. По данным АСВ, сейчас насчитывается 34,7 тыс. «превышенцев». Но несмотря на то, что долги перед ними оцениваются в 16,7 млрд рублей, на первом этапе вернуть удастся не более 4,7 млрд. Остальное придется возмещать по мере реализации имущества, оспаривания сделок и прочих операций.



Все активы «Югры» оцениваются в 34 млрд рублей, и их не хватит даже кредиторам первой очереди. Из этой суммы еще следует вычесть расходы на работу конкурсного управляющего, который ведет тяжбы в суде и разыскивает, возможно, неучтенное имущество банка. Когда все активы финансовой организации распроданы, она подлежит ликвидации, а неисполненные обязательства прекращаются. То есть граждане и компании, которые хранили деньги в «Югре», при самом оптимистичном сценарии смогут вернуть лишь 17% вложенных в него средств, и главные потери понесет государство в лице АСВ.

