Пользователям интернет- и мобильного банков Россельхозбанка (РСХБ) стала доступна новая функция — денежные переводы в рублях и иностранной валюте через Unistream и Western Union, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Оформить, проверить статус, изменить или отозвать перевод можно самостоятельно.

«Подключение дистанционных каналов обслуживания РСХБ к платформам Unistream и Western Union открывает возможность осуществлять переводы за рубеж в удобном для клиентов режиме практически в любой точке мира. С помощью данной опции пользователи могут переводить средства в более чем 550 тысяч пунктов обслуживания Western Union и 330 тысяч пунктов обслуживания Unistream», — отмечается в релизе.

Кроме того, Россельхозбанк дополнил функционал интернет- и мобильного банков возможностью переводов через систему «РСХБ-Экспресс» внутри собственной филиальной сети, заключили в пресс-службе.