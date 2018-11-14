Перспектива бойкота экономического форума в Давосе не стоит на повестке дня Кремля, президент РФ Владимир Путин находится в Сингапуре и занят другой повесткой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли такую идею.

«Нет, это не обсуждалось здесь, — сказал Песков. — Мы сейчас находимся в Сингапуре. В Сингапуре Давос никак не обсуждается. Сейчас идут другие обсуждения».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил журналистам, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если не будут сняты ограничения на работу на этом мероприятии для российских бизнесменов. По оценке главы российского Кабинета министров, решения об ограничениях для бизнесменов из РФ «очень странные». Газета Financial Times также сообщила, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум, который состоится в январе в швейцарском Давосе.